مصرع 25 شخصا في حريق مركز ترفيهي في إسطنبول

المبنى الذي احترق مكون من 16 طابقا في منطقة بيشكتاش في ولاية إسطنبول

i24NEWS
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رجال الإطفاء يعملون بعد اندلاع حريق في فندق تشيراجان بالاس كمبينسكي المكون من خمسة طوابق في إسطنبول، الجمعة، 9 ديسمبر 2022.
رجال الإطفاء يعملون بعد اندلاع حريق في فندق تشيراجان بالاس كمبينسكي المكون من خمسة طوابق في إسطنبول، الجمعة، 9 ديسمبر 2022.AP Photo/Mehmet Guzel

أعلنت وكالة الأناضول التركية أن عدد القتلى في الحريق في المركز الترفيهي في المبنى المكون من 16 طابقا في منطقة بيشكتاش في ولاية إسطنبول الى 25 شخصا ووقوع عدد من الإصابات.

واندلع الحريق خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى الواقع في غايريتيبه بمنطقة بيشكتاش وفقا لما أعلنه حاكم إسطنبول داود غول للصحافيين.

وأشار رئيس بلدية إسطنبول أكرم امام أوغلو بعد توجهه للمكان الى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى ، وصرح أمام الصحافيين أنه تمت السيطرة على الحريق. وقدم تعازيه الى عائلات الضحايا.

https://twitter.com/i/web/status/1775143700529655873

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