مصرع 25 شخصا في حريق مركز ترفيهي في إسطنبول

أعلنت وكالة الأناضول التركية أن عدد القتلى في الحريق في المركز الترفيهي في المبنى المكون من 16 طابقا في منطقة بيشكتاش في ولاية إسطنبول الى 25 شخصا ووقوع عدد من الإصابات.

واندلع الحريق خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى الواقع في غايريتيبه بمنطقة بيشكتاش وفقا لما أعلنه حاكم إسطنبول داود غول للصحافيين.

وأشار رئيس بلدية إسطنبول أكرم امام أوغلو بعد توجهه للمكان الى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى ، وصرح أمام الصحافيين أنه تمت السيطرة على الحريق. وقدم تعازيه الى عائلات الضحايا.

