بعد أكثر من عامين: الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في مارس 2026

بعد أكثر من عامين من تعليق رحلاتها المباشرة إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة، أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية عن عودتها إلى خط نيويورك-تل أبيب ابتداءً من مارس/آذار من 2026. يمثل هذا القرار نقطة تحول رمزية لقطاع الطيران الإسرائيلي، الذي لا يزال يتعافى من فترة طويلة من عدم اليقين الأمني.

ووفقًا لتقارير القناة الإسرائيلية( 12)، يأتي هذا الاستئناف عقب اجتماع بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف والمديرين التنفيذيين لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في الولايات المتحدة. كما تدرس الشركة إمكانية فتح خط مباشر جديد بين مطار بن غوريون ولوس أنجلوس على المدى المتوسط، مما يعزز حضورها في الأجواء الإسرائيلية.

مع هذه العودة، تصبح الخطوط الجوية الأمريكية ثالث شركة طيران أمريكية تستأنف عملياتها إلى إسرائيل، بعد شركتي يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز، اللتين استأنفتا رحلاتهما بالفعل في عام 2024. ويرحب متخصصو السياحة والنقل الجوي بهذا الإعلان باعتباره إشارة قوية على الثقة الدولية. من جانبها، وصفت وزارة النقل الإسرائيلية القرار بأنه "نجاح دبلوماسي ولوجستي كبير"، مؤكدةً أنه يُظهر "استقرار إسرائيل المُتجدد وجاذبيتها المُتنامية للمسافرين". ومن المُتوقع أن يكون صيف 2026 أحد أكثر فصول السنة ازدحامًا في حركة النقل الجوي بين نيويورك وتل أبيب، وهو مسارٌ عاد إلى المنافسة الشديدة بعد سنوات من الاضطراب.