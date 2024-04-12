الضفة الغربية: أعمال البحث جارية بعد اختقاء آثار فتى 14 عاما من مستوطنة شمال شرق رام الله

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات بحث من الجو وعلى الأرض، بما في ذلك القوات الخاصة، منذ ساعات ما بعد الظهر المبكرة على إثر التبليغ عن اختفاء فتى كان يرعى الغنم وقد عاد القطيع من دونه

i24NEWS
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الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية بحث عن فتى مفقود (راعي أغنام من إحدى المستوطنات) يبلغ من العمر 14 عامًا في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية بحث عن فتى مفقود (راعي أغنام من إحدى المستوطنات) يبلغ من العمر 14 عامًا في الضفة الغربيةIDF Spokesperson

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات بحث من الجو وعلى الأرض، بما في ذلك القوات الخاصة، منذ ساعات ما بعد الظهر المبكرة على إثر التبليغ عن اختفاء فتى كان يرعى الغنم وقد عاد القطيع من دونه. 

 

IDF Spokesperson
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية بحث عن فتى مفقود يبلغ من العمر 14 عامًا في الضفة الغربيةIDF Spokesperson

تسكن عائلة الفتى مستوطنة ملآخي شالوم الواقعة قرب خربة جبعيت شمال شرق رام الله ويتواجد في الميدان قائد المنطقة الوسطى وقائد فرقة دائرة الرقابة الداخلية وقائد لواء بنيامين يقودون القوات في عملية البحث عن الصبي. وتقوم القوات بقطع الطرق وتمشيط المنطقة.

يتبع...

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