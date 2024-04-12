الضفة الغربية: أعمال البحث جارية بعد اختقاء آثار فتى 14 عاما من مستوطنة شمال شرق رام الله

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات بحث من الجو وعلى الأرض، بما في ذلك القوات الخاصة، منذ ساعات ما بعد الظهر المبكرة على إثر التبليغ عن اختفاء فتى كان يرعى الغنم وقد عاد القطيع من دونه.

IDF Spokesperson

تسكن عائلة الفتى مستوطنة ملآخي شالوم الواقعة قرب خربة جبعيت شمال شرق رام الله ويتواجد في الميدان قائد المنطقة الوسطى وقائد فرقة دائرة الرقابة الداخلية وقائد لواء بنيامين يقودون القوات في عملية البحث عن الصبي. وتقوم القوات بقطع الطرق وتمشيط المنطقة.

يتبع...