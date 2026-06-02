منتدى السلطات الحريدية، برئاسة رئيس بلدية بيتار عيليت، مئير روبينشتاين أرسل الاثنين رسالة إنذار شديدة واستثنائية إلى المفوض العام للشرطة، المفتش العام داني ليفي، تضمن إعلانًا رسميًا عن نيتهم إلغاء جميع أشكال التعاون البلدي والمجتمعي مع شرطة إسرائيل بشكل فوري.

خلفية الرسالة القاسية التي تحمل العنوان "إلغاء التعاون مع الشرطة" هي موجة الاعتقالات بحق طلاب التوراة وطلبة المعاهد الدينية في شوارع المدن.

العقوبات على الطاولة: إلغاء محطات وتجميد ميزانيات

في الرسالة الرسمية، يفصل روبينشتاين الخطوات العملية والصعبة التي تعتزم السلطات الحريدية اتخاذها بشكل فوري، وهي خطوات ستؤثر بشكل مباشر على قدرة عمل الشرطة داخل المجتمع.

إلغاء تخصيصات العقارات: إلغاء جميع الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك تخصيص المباني البلدية التي تُستخدم حالياً كمراكز للشرطة في المدن الحريدية.

إلغاء الشرطة البلدية: إلغاء كامل للشرطة المجتمعية ووقف النشاط المشترك.

تجميد المشاريع الاجتماعية: إيقاف كامل لمشاريع الرفاهية، بما في ذلك البرنامج الوطني "مدينة بلا عنف".

مقاطعة دينية شاملة: المستوى البلدي يحذر من صدور بيان رسمي من كبار الحاخامات حول حظر مطلق لأي علاقة بين الشرطة وقيادات القطاع.

وكتب رسالة لقائد الشرطة :"بسبب انعدام الثقة تجاه الشرطة - تصرفات الشرطة ستؤدي أيضًا إلى عدم تنفيذ واجب التبليغ، مما سيشكل خطرًا على الأرواح حرفيًا"،.

لم يتوانَ رؤساء السلطات عن توجيه كلمات قاسية إلى الجهاز القانوني أيضاً، واتهموا الشرطة بالخضوع لتحركات تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية التي يقودها النظام الاستشاري القانوني للحكومة: "إننا نواجه العواقب الصعبة لمثل هذا القرار"، كما كتب روبنشتاين، "ولكن إذا قررت الشرطة التعاون مع السلوك غير المسؤول للنائب العام، وهو مسؤول مضطرب قرر إشعال النار في بعضهم البعض، وتدمير السلام والوضع الراهن من جذوره... فإن المسؤولية تقع على عاتقكم".

في نهاية الرسالة، التي تم توقيعها بخط يد روبنشتاين تحت عبارة "في اللحظة الأخيرة قبل اللحظة الأخيرة، أوقفوا إطلاق النار!!!!"، يحذر المنتدى من أن قرار الشرطة باعتقال طلاب المدرسة الدينية يقطع أساس التعاون الأدنى، ويمكن أن يؤدي إلى دفع جمهور ضخم يزيد عن مليون شخص "إلى طريق التطرف".