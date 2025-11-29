قراصنة إيرانيون : "اخترقنا سيارة عالم إسرائيلي وتركنا زهورًا"

ذكرت مجموعة "حنظلة" الإيرانية للقراصنة، مساء اليوم السبت، أنها اقتحمت سيارة عالم نووي إسرائيلي، تاركةً فيها باقة زهور ورسالة. ونشرت المجموعة رسالة تهديدية مزعجة على تطبيق "تيليغرام" موجهة إلى العالم، مُلمّحةً إلى أن الباقة التي وُضعت ليست بريئة. وكتبوا: "جسم غير مؤذٍ للوهلة الأولى. لكنك شعرت بثقله، أليس كذلك؟".

بدأت الرسالة المذكورة بنداء: "استلمت الباقة منا بالأمس. جسم غير مؤذٍ للوهلة الأولى. لكنك شعرت بثقله، أليس كذلك؟ شعرت بوجوده خلفه، بالأيدي التي حملته، ووقع أقدام اختفى قبل أن تفتح الباب." زتابعوا "أخبرنا، كيف حال سيارتك؟ هل سمعت صوت "طقطقة" خفيفة عند لمس مقبض الباب؟ هل شعرت... بغرابة؟ (النقاط الثلاث في النص الأصلي - S.N.)". وهددوا: "نسير في شوارعكم. نتنفس هواءكم. نقف في أماكن ظننتم أنها منيعة."

واضافت الرسالة "قل لرئيس وزرائك هذا: عليه أن يهتم أقل بالسيطرة على الناس وأكثر بإطعامهم. الجوع الذي يتفاقم تحت قدميه يزداد قوة كل ساعة"، هذا ما أوعزوا به. قد يظن المرء أنهم كانوا يشيرون إلى الوضع في غزة، ولكن نظرًا للغموض الذي يحيط بالأمر، قد يظن المرء أيضًا أنه أمر مختلف.