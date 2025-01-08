وزير الأمن الإسرائيلي ينفي إخفاء موقف الجيش عن المحكمة

علّق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على التقرير الذي أفاد، بأنه أخفى موقف الجيش عن المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي يفيد بأن الجيش سيكون قادرًا على تجنيد جميع الحريديم.

وقال كاتس:" تم تقديم رد الدولة على الالتماس بشأن قانون تجنيد الحريديم أمس (الثلاثاء) إلى المحكمة العليا ومن المثير للدهشة أن موقف الجيش الإسرائيلي يظهر بالكامل كما هو مخطط له ومطلوب". وأضاف:" أتمنى لمن يقفز بتهور في بركة فارغة من الماء، الصحة والنجاح".

وكان الإعلام العبري قد كشف أمس الثلاثاء، أن كاتس طالب بحذف موقف الجيش من رد الدولة على الالتماسات المقدمة للمحكمة. وتطالب الالتماسات المحكمة، بإجبار الجيش على إرسال أوامر التجنيد إلى جميع شباب الحريديم. وموقف الجيش يؤكد أن بإمكانه استيعابهم بالكامل. لكن كاتس، بحسب التقرير، يصر على تجنيد بضعة آلاف منهم فقط. ويرفض الحريديم (المتزمتين دينيًا) الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لأسباب دينية. وبسبب نفوذهم داخل الحكومة، بصفتهم عامودها الفقري، تتهم المعارضة الحكومة، بمحاباتهم في ذلك.