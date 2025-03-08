المرصد السوري: ارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيل

أدت الاشتباكات التي اندلعت في الساحل السوري منذ يوم الخميس الى مقتل أكثر من 340 سوري من العلويين من قبل قوات النظام الجديد، وذلك وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "311 من العلويين قتلوا في منطقة الساحل السوري بيد قوات الأمن منذ يوم الخميس، في حين قتل 213 من قوات الأمن التابعة للنظام الجديد ومسلحين".

ووثقت فيديوهات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين وهم يذبحون مدنيين، وبدأت الاشتباكات الخميس الماضي بعد كمين نصبه مسلحون مناهضون للنظام الجديد الخميس أسفر عن مقتل 35 من قوات الأمن، وردا على ذلك قام المقاتلون المدعومين من النظام الجديد باقتحام عدد من القرى وقتلوا عددا كبيرا من المدنيين.

ووصف رامي عبد الرحمن مدير المرصد "لقد قتلوا كل من رأوه"، وفرض حظر تجول في اللاذقية وطرطوس حيث اندلع هناك عدد من الاشتباكات.

من جانبها نجحت شبكة "بي بي سي" بالتأكد من صحة شريطا فيديو انتشرا في مواقع التواصل، يمكن خلالها رؤية مسلحين يطلقون النار بصورة متكررة تجاه مبنى، وإحراقه، وظهر في فيديو آخر يقومون بجر جثمان في أحد شوارع اللاذقية.

من جانبه علقت الشبكة السورية لحقوق الانسان الى الفيديوهات القاسية "نفذت إعدامات لرجال وكبار في السن وشبان، لم يكن هناك تمييز بين المواطنين والمقاتلين".

وانتشر توثيق لأحد النشطاء الموالين لنظام الشرع وهو يهدد الخميس :"من اليوم لا يوجد شفقة! من اليوم لا يوجد شفقة، لا يوجد شفقة. اليوم سنضرب بيد من حديد، أقسم بالله".