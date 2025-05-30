قدّم الدكتور ريتشارد روسين، جراح العظام والمؤسس المشارك لمنظمة أطباء العالم، لائحة اتهام، أمس الخميس، في برنامج "Le Débrief" على قناة i24NEWS ضد المنظمات غير الحكومية الإنسانية، متهمًا إياها "بالتواطؤ مع الإرهاب في غزة".

وأكد الأمين العام السابق لمنظمة أطباء بلا حدود بصراحة: "منذ البداية، كانت الأمم المتحدة متواطئة بوضوح مع حماس". وندد بـ"مراكز القيادة تحت مباني الأونروا، واستخدام مباني الأونروا، وفتح الأنفاق المؤدية إلى منشآت الأمم المتحدة" ورحّب روسين بالنظام الجديد لتوزيع المساعدات من خلال شركة خاصة بدلًا من المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالأمم المتحدة، قائلا"في عالم العمل الإنساني، هناك صراعات مستمرة على السلطة. وقد أقرت الأمم المتحدة مؤخرًا بنهب قوافل المساعدات من قبل حماس وعصابات أخرى".

لا يُغفل المؤسس المشارك لمنظمة أطباء العالم منظمته السابقة. ويستشهد بتقرير للدكتور ديتكست، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، يكشف فيه عن "عدد موظفي أطباء بلا حدود، وهم أيضًا مسؤولون في حماس، بأسمائهم ومناصبهم. هذا لا يُثير دهشة أحد". ويستذكر قضية مستشفى الشفاء: "اتهمت أطباء بلا حدود إسرائيل على الفور، وأعلنت عن عدد هائل من القتلى، بلغ عدة مئات، قائلةً: "نعلم، نحن هناك". لكن اتضح أن كل شيء كان زائفًا. فهل كانوا هناك أم كانوا يكذبون؟". يضع روسين هذا التنازل في سياق تاريخي مُقلق. مُستدعيًا الصليب الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية، يكشف: "في تريبلينكا وبيركيناو، لم يروا قط، ولم يكتبوا عن ذلك، ولم يروا دليلًا على مجزرة".

ويصف هذا التطور بأنه "إنساني-أرضي"، مُدينًا موقفًا إنسانيًا "إلى جانب المعتدين، الإرهابيين".

يُسلّط الطبيب الضوء على الاستثناء التاريخي الذي تُمثّله غزة: "هذه هي المرة الأولى التي تُقدّم فيها دولة في حالة حرب مساعداتٍ لعدوّها، ولأرضٍ معادية؛ لم يُرَ مثل هذا من قبل، ومع ذلك فهو مستمرّ منذ سنوات". يُثير هذا التدخل تساؤلاتٍ حول نزاهة النظام الإنساني الدولي.