الشاباك: القضاء على 18 مسلحا من حماس مسؤولين عن عدة هجمات في الضفة الغربية

قال جهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان إن "القوات الإسرائيلية قتلت 18 مسلحا من حركة حماس في مقرها في الضفة الغربية – وهي وحدة مقرها في قطاع غزة مسؤولة عن تنفيذ هجمات عدائية ضد إسرائيل من وإلى داخلالضفة الغربية – كجزء من الحرب المستمرة .

ومن بين المستبعدين ياسين ربيعة رئيس الوحدة. وكان ربيعة قد قُتل مع عضو كبير آخر في القيادة في هجوم وقع في رفح في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأضاف الشاباك أن "القوات اعتقلت تسعة أعضاء آخرين في الوحدة في قطاع غزة" وتابع إن "الوحدة تتكون في المقام الأول من أعضاء حماس الذين تم نفيهم إلى غزة كجزء من صفقة عام 2011 مع حماس، والتي أطلقت فيها إسرائيل سراح 1027 فلسطينيًا مدانًا بالإرهاب مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. ويقوم أعضاء الوحدة بالاتصال بالفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل تجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة وفي إسرائيل نفسها"

وأمد البيان على أنه "من بين الذين اعتقلتهم القوات في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، محمود بشير طنيرة، الذي يقول الشاباك إنه عضو في مقر الضفة الغربية المتورط في تنظيم الهجمات. ويقول الشاباك إن "استجواب محمود بشير كشف أن الوحدة متورطة في العديد من الهجمات الإرهابية في يالضفة الغربية بين عامي 2022 و2023، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية إسرائيليين وإصابة آخرين".

وبحسب الشاباك، "تشمل الهجمات التي قادتها الوحدة هجوم إطلاق نار على بلدة بيت إيل في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أصيب خلاله مدني إسرائيلي؛ وإطلاق نار في محطة وقود بالقرب من إيلي في يونيو/حزيران 2023، قُتل فيه أربعة مدنيين إسرائيليين وأصيب اثنان؛ عملية إطلاق نار بالقرب من بلدة كدوميم في تموز/يوليو 2023 قُتل خلالها جندي؛ وإطلاق نار على مغسلة سيارات في حوارة في أغسطس/آب 2023، قُتل فيه مدنيان إسرائيليان؛ وإطلاق نار عند مفرق الحمرا في آب/أغسطس 2023، أصيب خلاله مدني إسرائيلي؛ وإطلاق نار بالقرب من الخليل في أغسطس/آب 2023، قُتل فيه مدني إسرائيلي. بحسب الشاباك، تورطت الوحدة في ما لا يقل عن 20 حادث إطلاق نار آخر في يهودا والسامرة في العام الماضي."