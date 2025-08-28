تهجير قسري لعائلات من الطائفة العلوية من حي السومرية بريف دمشق

قد يعجبك أيضًا -

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصيلا مسلحا قادم من منطقة المعضمية قام بتهجير عائلات من حي السومرية في ريف دمشق، وذلك بعد منح من تبقى داخل الحي مهلة لا تتجاوز 48 ساعة للمغادرة بدون السماح لهم بأخذ أغراضهم الشخصية.

ووفقا للمرصد شمل الترحيل مساكن العسكريين المسرحين، في حين طلب من المستأجرين إبراز وثائق ممهورة بالختم الجديد كشرط للبقاء في منازلهم.

كما أفيد أن هذه القوات مزقت وإتلفت وثائق ملكية المنازل التي قدمها أهالي الحي رغم كونها قانونية ومصدقة رسميا في محافظة دمشق وبحسب الأهالي رفضت السلطات الأمنية الاعتراف بهذه الأوراق بحجة أنها "صادرة خلال عهد النظام السابق".

ووفقا للمصدر قامت قوات الأمن العام بوضع إشارات غامضة (X O) على عدد من منازل المدنيين دون توضيح دلالتها، وفي غضون ذلك تشهد هذه المنطقة في العاصمة دمشق حملة مداهمات عنيفة تقوم بها القوات الأمنية بسحب الرجال من منازلهم الى الشوارع والتعامل معهم بصورة مهينة وعنيفة وسط حالة من الهلع والخوف بين السكان.

الصحافي عطا فرحات من الجولان أفاد لنا بمزيد من المعلومات عن القضية:"الحملة تؤكد أن عناصر من الأمن العام وتلبس الزي العسكري هي التي دخلت الى هذا الحي. ويقطن في حي السومرية ما يقرب 25 ألف نسمة أصلهم من الساحل السوري يمتلكون اثباتات بأن العقارات ملك شخصي لهم، موثقة من المحافظة، لكن الأمن العام مزقوا هذه الوثائق مدعين أنها صادرة من النظام السابق، اعتقلوا عدد كبير من الرجال، وحوصرت المنطقة ولم يبق سوى مدخل واحد للسيارات ومدخلين للمشاة فقط، وسمع إطلاق نار في المنطقة، كما وزعت عليهم أوامر لإخلاء بيوتهم وأن يخرجوا منها في غضون 24 ساعة والا يعودوا اليها لكونها مصادرة"

وتابع :"غالبية سكان الحي ينتمون إلى الطائفة العلوية ، لذلك يبدو أن حكومة الشرع لا تريد تواجد علوي في دمشق وفي تلك المنطقة وفي محيط العاصمة دمشق، حيث يقطن تلك المنطقة والعاصمة عموما عدد كبير من العلويين ويصل عددهم قرابة المليون"