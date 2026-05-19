إسرائيل تعلن مقتل ضابط في اشتباك مع حزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط الاحتياط الرائد ايتمار سابير، البالغ من العمر 27 عاماً، خلال اشتباك مسلح وقع في جنوب لبنان، وفق ما سمح الجيش بنشره.

وقال الجيش إن الضابط، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 7008 قُتل خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه تلقى علاجا طبيا قبل إعلان وفاته في الميدان.

ووفقاً للمعطيات الأولية، فإن مسلحاً من حزب الله خرج من مبنى داخل إحدى القرى الحدودية وفتح النار على القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مباشر في المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ غارات جوية في المنطقة عقب الحادث، في محاولة لاستهداف منفذي الهجوم، دون تأكيد نجاح العملية أو اعتقال أي من المسلحين.

وبحسب التقارير العسكرية، فقد وقع الحادث في منطقة خاضعة لسيطرة إسرائيلية ضمن ما يُعرف بـ”الشريط الأمني” جنوب لبنان، في وقت تشهد فيه الحدود توتراً متصاعداً واشتباكات متقطعة بين الجانبين.

وأشار الجيش إلى أنه يواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، بما في ذلك مصدر إطلاق النار وظروف تسلل المسلحين إلى موقع الاشتباك.