برنياع: "للموساد قدرات أقوى من السابق داخل إيران ويتابع ما يجري بالغرف المغلقة"

قد يعجبك أيضًا -

تناول رئيس الموساد، ديدي برنياع، اليوم (الخميس)، قدرات الجهاز ضد إيران، مؤكدًا أن "الموساد يمتلك قدرات أكثر إبداعًا وقوةً من ذي قبل داخل إيران، وفي قلب طهران أيضًا". وجاءت هذه التصريحات خلال حفل تسليم جائزة رئيس الحكومة الإسرائيلية لعملاء الموساد للعامين 2023-2024، بحضور برنياع ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

في خطابه، أشار برنياع إلى عملية "البيجر" ضد عناصر حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى أداء المنظمة في العملية ضد ايران في إيران: "في العام الماضي، ربما تحقق أعظم حدث تاريخي على الإطلاق - عملية "شعب كالأسد". بقيادة الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع الموساد، نجحنا في توجيه ضربة قاصمة وموجعة لعدو يعمل على تهديد وجود دولة إسرائيل. عمل الموساد لسنوات طويلة، واستغل مزاياه النسبية"

وأضاف :"نفذنا سلسلة من العمليات الوهمية واحدة تلو الأخرى. نجح الجيش الإسرائيلي، أولاً وقبل كل شيء، بفضل قدراته الهائلة، والموساد إلى جانبه، في ترجيح كفة الميزان في الحرب. سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا في إيران، وسنفتح أعيننا من داخل إيران على ما يجري في الغرف الخاصة، ولن نسمح للأفكار التي قد تضر بأمننا بالنمو".