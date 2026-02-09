من الجولان إلى سخنين… وحدةُ موقفٍ في مواجهةِ العنفِ والجريمةِ المنظّمة
الزيارة تؤكد وحدة الموقف ورفض العنف، وتطالب بخطة جادة لوقف نزيف الدم في ظل موجة احتجاجات واسعة، للمزيد تابعوا تقرير الصحافي عطا فرحات الميداني
على وقعِ تصاعدِ الجريمةِ المنظّمةِ واتّساعِ رقعةِ الغضبِ الشعبيّ في البلداتِ العربيّة، تتّسعُ دوائرُ التضامنِ لتتجاوزَ الجغرافيا. من الجولانِ إلى الجليل، رسالةٌ واحدةٌ عنوانُها رفضُ العنفِ وكسرُ حالةِ الصمت.
في هذا الإطار، زارَ وفدٌ من الجولانِ مدينةَ سخنين، مؤكدًا وحدةَ الموقفِ في مواجهةِ واقعٍ أمنيٍّ متدهور، ومطالبًا بخطّةٍ جديّةٍ تضعُ حدًّا لنزيفِ الدمِ، في وقتٍ تشهدُ فيهِ الساحةُ العربيّةُ واحدةً من أوسعِ موجاتِ الاحتجاجِ منذُ سنوات.
