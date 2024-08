"واحدة من أكبر الهجمات على الإطلاق": تقارير عن هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد البنوك المركزية في إيران

استهدف هجوم إلكتروني كبير البنك المركزي الإيراني (CBI) والعديد من البنوك الأخرى اليوم (الأربعاء)، وأدى إلى اضطرابات واسعة النطاق في النظام المصرفي في البلاد، وفقا لما ذكره موقع "إيران إنترناشيونال".

ووفقاً للتقديرات الأولية، قد يكون هذا أحد أكبر الهجمات السيبرانية على الإطلاق ضد البنية التحتية للدولة الإيرانية.

