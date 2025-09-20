السعودية تقدم دعما اقتصاديا جديدا لليمن بقيمة مليار و380 مليون ريال، للتنمية والإعمار، يشمل موازنة الحكومة، والمشتقات النفطية

قد يعجبك أيضًا -

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، مساء اليوم السبت، إنها "قدمت دعما اقتصاديا وتنمويا جديدا لليمن بمبلغ مليار وثلاثمائة وثمانون مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، وأشارت إلى أن "الدعم يشمل موازنة الحكومة، والمشتقات النفطية، إضافة إلى دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وفقاً لحوكمة تدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

فيما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن الدعم السعودي "يترجم النهج الأخوي للمملكة، والتزامها القوي إلى جانب الشعب اليمني".

وذكرت أن ذلك جاء "حرصاً من قيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمساهمة في إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والغذائي في الجمهورية اليمنية الشقيقة". وجاء في البيان أن تقديم الدعم الإضافي يأتي "بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن تقديم دعم إضافي للشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجمهورية اليمنية، واستجابةً لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وتأكيداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة اليمنية".