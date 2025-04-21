إسرائيل تحظر دخول بعثة فرنسية تضم مشرعين ومسؤولين

أعلنت إسرائيل صباح اليوم (الاثنين) أنها ألغت تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا محليا فرنسيا، قبل أيام قليلة من زيارتهم المقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. ويضم الوفد، الذي كان من المقرر أن يقوم بزيارة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الفترة ما بين 20 و24 أبريل/نيسان، مسؤولين منتخبين من اليسار الفرنسي، من بينهم أعضاء البرلمان فرانسوا روبين، وأليكسيس كوربيير، وجولي أوزان، والعضو في مجلس الشيوخ ماريان مارغيت.

وفي بيان خاص باسمه، دان الوفد "العقاب الجماعي" إثر إلغاء التأشيرات، وناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبا بتدخله. وأوضح الوفد أن التأشيرات تمت الموافقة عليها قبل نحو شهر من الرحلة، وتم إلغاؤها قبل يومين فقط من الرحلة.

وتطرق الوفد الفرنسي الذي أشار إلى أنه "ساعد لمدة 35 عاما في قيادة التعاون الدولي وثقافة السلام"، إلى موقفه السياسي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال أعضاء الوفد في بيانهم: "إنها خطوة شجاعة من جانب فرنسا، التي تُظهر احترامًا لتاريخها ومجال الديمقراطية والحرية والمساواة".