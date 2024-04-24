مصر : الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال بقيمة 900 مليون جنيه

وقالت إن "تلك الممتلكات قدرت بـ 900 مليون جنيه تقريبا"، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

i24NEWS
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رجل يعد العملة المصرية في مكتب صرافة في القاهرة، مصر، الاثنين، 14 مارس، 2016.
رجل يعد العملة المصرية في مكتب صرافة في القاهرة، مصر، الاثنين، 14 مارس، 2016.(AP Photo/Amr Nabil)

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، مساء أمس الثلاثاء، وقامت الأجهزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر، بينهم اثنان بسوابق جنائية.

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وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن "العناصر قاموا بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات)".

وقالت إن "تلك الممتلكات قدرت بـ 900 مليون جنيه تقريبا"، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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