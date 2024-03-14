نتنياهو: "أقاوم الضغوط الدولية ضد التدخل في رفح وسننفذ مهمتنا"

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارة إلى معسكر عوفر الواقع شمال القدس، مع أعضاء وحراس وحدة نيتسان 636 "بينما تستعدون لمواصلة القتال، نواجه ضغوطًا دولية لإثنائنا عن التدخل في رفح وإنهاء مهمتنا" وتابع "إنني أواجه هذه الضغوط وسوف أستمر في القيام بذلك، سوف نمضي قدماً في التدخل في رفح، وسنكمل بالقضاء على ما تبقى من قوات حماس، سوف نستعيد الأمن ونضمن النصر الكامل لشعب ودولة إسرائيل".

وأشار نتانياهو إلى أن مساهمتك في تطوير العمليات رائعة. فهي تدعم بشكل فعال قواتنا في القتال وتلحق أضرارًا كبيرة بالعدو. أنت تمثل أعين قيادتنا، وتوفر ميزة حاسمة على الأرض. أود أن أعرب عن امتناني، كما هو الحال بالنسبة للقائد كما لكم جميعا، رجالا ونساء، في هذه المهمة الحاسمة لتعزيز دور المراقبين والقادة"

وتحدث رئيس الوزراء أيضًا عن وضع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، قائلاً: "إن مواطنينا ما زالوا أسرى لدى حماس. ونحن نعمل بلا كلل من أجل إطلاق سراحهم، وكذلك تحرير الرهائن الآخرين. هذه مهمة قصوى". "إن التزامكم بهذه المعركة مقدس بنفس القدر. وعزمنا ثابت: فنحن نطمح إلى النصر الكامل وإطلاق سراح الرهائن في غزة"، مكرراً الهدف الرئيسي للصراع.