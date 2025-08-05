تقرير: نتنياهو يعمل على خفض التوتر بين بوتين وترامب

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أفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه يعمل على تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، وذلك بعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاء ذلك وفقا لما أفادت به هيئة البث الرسمية "كان"، اليوم الثلاثاء. وأعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو وبوتين تحدثا أمس للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي.

وخلال سلسلة من المحادثات، بعضها نُشر للعلن وبعضها الآخر لم يُنشر، عمل ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بشكل مكثف خلال الأسابيع الأخيرة مع روسيا، سعيًا لتسوية عدة قضايا، وخفض مستوى التوتر الذي نشأ بين البلدين في أعقاب الحرب في أوكرانيا وإصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استمرار القتال.

ويشار الى أنه نهاية الأسبوع الماضي أفيد أن التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا ارتفع درجة، مع قرار ترامب إرسال غواصة نووية إلى المنطقة. وأفيد خلال تلك الفترة بالمقابل عن محادثتين أجريتا بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس بوتين. وأفادت هيئة البث الرسمية أن ترامب على علم بهذه المباحثات.