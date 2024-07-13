مصدر فلسطيني لـ i24NEWS: "العثور على جثة رافع سلامة وسيتم دفنه قريبا"

قال مصدر فلسطيني لـi24NEWS إن "العثور على جثة رافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس، والذي كان من بين أهداف الغارة الإسرائيلية بالقرب من مدينة غزة اليوم السبت، وسيتم دفنه قريبا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت قوات الجيش الإسرائيلي أنها استهدفت رافع سلامة إلى جانب القيادي البارز في حركة حماس محمد الضيف. ولم يتسن التأكد من مصير الضيف، "الذي دبر العديد من الهجمات القاتلة ضد الإسرائيليين ابتداء من التسعينيات".

وقالت وزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس إن "حصيلة الغارة ارتفعت إلى 90 شخصا بالإضافة إلى العديد من الجرحى"، وأشار العديد من المراقبين الدوليين إلى أن "حصيلة القتلى التي أبلغت عنها حماس كانت مبالغ فيها وغير دقيقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف خلال هجومه، اليوم السبت، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قائد الذراع العسكرية لحركة حماس محمد الضيف، حيث رافقه قائد لواء خان يونس بحركة حماس رافع سلامة والذي افيد وفقا لمصادر لقناة العربية ان سلامة قتل في الغارة، ولم يعرف حتى الآن مصير الضيف.

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي ظهر السبت أن قواته حاولت اغتيال محمد الضيف وقائد لواء خان يونس، وأن الاثنين "تواجدا في موقع محصن لحماس، وإننا ننتظر نتائج الهجوم"، وأفيد أنه وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي لم يكن مختطفين إسرائيليين الى جانبه وأنه استهدف فوق الأرض وليس في الإنفاق، وشدد البيان على أن الضيف وسلامة من مخططي هجوم السابع من أكتوبر.

وفي السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قوت سابق من، مساء اليوم السبت، إنه "لا يوجد تأكيد تام على قتل قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف" في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيما بمواصي خان يونس بقطاع غزة. وتابع "مهما حدث سنصل إلى كل قيادي في حماس"

واشار نتنياهو إلى أنه "لم نبلغ أميركا بالمعلومات عن الضيف ونائبه خشية من تسريبها"ـ وتابع"لدينا الحق في الاستمرار بالحرب حتى تحقيق جميع أهدافنا"وأردف"نقترب من الانتصار على حماس"