هذه هي نقطة الخلاف التي تعيق توقيع الاتفاق بين سوريا وإسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: أفاد مصدران رفيعا المستوى مطلعان على الاتصالات بشأن اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا اليوم (الأربعاء) لـ i24NEWS أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها واشنطن والاجتماعات التي عقدها الوزير للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لا تزال الفجوات بين الطرفين عميقة. ولهذا السبب، أوضحا أنه لا يتوقع توقيع اتفاق الأسبوع المقبل ولا حتى لقاء بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس سوريا أحمد الشرع.

أحد كبار المسؤولين أضاف: "اختراق نتيجة ضغط أمريكي لعرض إنجاز - هو أيضًا احتمال، لكن احتمالاته منخفضة في هذه المرحلة. حاليًا لا يبدو ذلك واقعيًا". نقطة الخلاف في المحادثات، كما علمت i24NEWS، تتعلق بمسألة السيطرة على المنطقة العازلة في جنوب البلاد.

أفادت وكالة "رويترز" أمس أن سوريا، تحت ضغط من الولايات المتحدة، تسرع المحادثات مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق أمني – اتفاق تأمل دمشق أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي تم السيطرة عليها مؤخراً، لكن دون أن يقترب من اتفاق سلام كامل.

وفقًا للتقرير، واشنطن تضغط لتحقيق تقدم حتى اجتماع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نهاية الشهر، من أجل تمكين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من الإعلان عن اختراق دبلوماسي. حتى إنجاز جزئي سيُعتبر ذا أهمية، في ظل موقف إسرائيل المتشدد في المفاوضات ووضع سوريا الضعيف بعد الانتهاكات والأحداث في الجنوب.

تحدثت رويترز مع تسعة مصادر مطلعة على المناقشات والنشاطات الإسرائيلية في جنوب سوريا - بينهم جهات عسكرية وسياسية سورية، مصدران استخباريان وجهة إسرائيلية.

وفقًا لهذه المصادر، تطلب المبادرة السورية إعادة الوضع إلى ما كان عليه في اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تم الاستيلاء عليها في الأشهر الأخيرة، وإعادة المنطقة العازلة المنزوعة السلاح، ووقف الغارات الجوية والتوغلات البرية الإسرائيلية.

قضية مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، لم تُطرح في المحادثات. وقال مصدر سوري مطلع على موقف دمشق إن "الموضوع سيُترك للمستقبل".