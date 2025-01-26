مسؤول عسكري إسرائيلي: نحقق بمقتل اللبنانيين جنوب لبنان

60 يوما على وقف إطلاق النار في لبنان: قال مصدر عسكري لـi24NEWS اليوم (الأحد)، إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في عدة مناطق بجنوب لبنان وينتشر في المنطقة، كما أن التقرير عن الأضرار التي لحقت بجنود الجيش اللبناني معروف الجيش الإسرائيلي، لكن التفاصيل الكاملة، بما في ذلك التقارير عن مقتل جندي لبناني، غير معروفة في هذه المرحلة ويجري التحقيق فيها. وتقول الصحة اللبنانية أن 22 شخصًا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في قريتي حولا وكفار كلا وأصيب 124 شخصًا خلال محاولتهم العودة الى قراهم.

وبالفعل، كان هناك استعداد لمحاولة المواطنين الوصول إلى ما دون الخط المحدد في الاتفاق، في ضوء انتهاء الـ 60 يوماً. منذ ساعات الصباح، حاول مئات المواطنين، الوصول إلى الخط الأول من القرى في عدد من المواقع، وقاموا بمسيرات حاشدة. تجدر الإشارة إلى أنهم ليسوا قرب الحدود الآن.

IDF spokesperson

وتنتشر قوات الجيش الإسرائيلي إلى جانب جنود الجيش اللبناني لمنع عودة حزب الله والمدنيين إلى ما وراء الخط المتفق عليه، وأطلق المقاتلون الإسرائيليون أعيرة نارية من مسافة بعيدة بهدف إزالة تهديد أو محاولة الاقتراب من السياج. واعتقلت القوات عددا من المشتبه الذين اقتربوا تجاههم وقال الجيش انهم "شكلوا خطرا حقيقيا". كما تم نقل المشتبه المعتقلين الى التحقيق.

IDF Spokesperson

وبموجب الاتفاقية، ليس من الضروري أن يتم الانسحاب بعد 60 يومًا. إن المحادثات عن مدة تمديد فترة التطبيق وموقع قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة وبشكل مؤقت يجري بين المستوى السياسي الإسرائيلي أمام الولايات المتحدة وبين لبنان. ويواصل الجيش الإسرائيلي العمل وفقاً لذلك على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ورصد محاولات حزب الله العودة إلى جنوب لبنان.