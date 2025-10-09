أصدر وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة قرارًا بتعيين العميد حسن مرعي حمادة نائبًا لرئيس أركان القوى الجوية في الجيش السوري، في خطوةٍ تُعيده رسميًا إلى صفوف سلاح الجو بعد أكثر من عقد على انشقاقه عنه بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.

عودة مثيرة بعد 13 عامًا من الانشقاق

يُعتبر العميد حسن حمادة، المولود عام 1968، أحد أبرز الضباط الذين انشقوا عن نظام بشار الأسد في السنوات الأولى للثورة. وكان حينها عقيدًا في سلاح الجو السوري قبل أن يُقدِم في 21 يونيو/حزيران 2012 على تنفيذ عملية انشقاق جريئة بطائرته ميغ-21، حيث أقلع من قاعدة خلخلة الجوية في محافظة السويداء، وتوجّه إلى المملكة الأردنية الهاشمية حيث حطّ في قاعدة الملك الحسين الجوية، طالبًا اللجوء السياسي.ووصفت تلك الحادثة في حينه بأنها من أبرز وأشهر عمليات الانشقاق العسكري في تاريخ الحرب السورية.

رفض قصف المدنيين

قبل انشقاقه، شغل حمادة قيادة سرب البحوث العلمية في قاعدة خلخلة، كما تولّى رئاسة فريق البحث العلمي في اللواء 93. وتشير مصادر إلى أن قراره بالانشقاق جاء بعد تلقيه أوامر من قيادة النظام بشنّ غارات جوية على مناطق مدنية، وهو ما رفضه، ليقرر مغادرة الأجواء السورية والتوجّه إلى الأردن.

فور هبوطه، أزال الشارات العسكرية السورية من طائرته، وطلب اللجوء السياسي الذي وافقت عليه السلطات الأردنية لاحقًا. وفي المقابل، أقدم النظام السوري آنذاك على إحراق منازل عائلته في ريف حماة عبر مجموعات موالية له، فيما كانت أسرته قد لجأت إلى تركيا قبل ذلك.

من المعارضة إلى العودة للنظام

بعد انشقاقه، انتقل حمادة إلى تركيا، حيث التحق بـالجيش السوري الحر، وكان من مؤسسي "لواء يوسف العظمة" في ريف إدلب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2012.

وفي مارس/آذار 2014، أسّس الفرقة 101 مشاة، التي اندمجت لاحقًا ضمن الفرقة الشمالية بين عامي 2015 و2016. كما ساهم في تأسيس "تجمع القوة 21" في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وشارك عام 2016 في تطوير صاروخ أرض–جو قصير المدى ضمن هذا الإطار.

في عام 2017، تولّى حمادة منصب نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة برئاسة سليم إدريس، ثم أصبح وزيرًا للدفاع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

دلالات القرار

يُعتبر تعيين حمادة في منصب رفيع داخل المؤسسة العسكرية السورية تحوّلًا لافتًا، إذ يُعيد أحد أبرز وجوه الانشقاق العسكري إلى صفوف النظام بعد سنوات من الانخراط في المعارضة المسلحة.

ويرى مراقبون أن الخطوة قد تعكس محاولة لإعادة دمج شخصيات عسكرية سابقة ضمن بنية الجيش، أو مؤشرًا على تفاهمات داخلية جديدة في ظل إعادة تشكيل المشهد الأمني والعسكري في البلاد.