هل نقترب من وقف إطلاق النار؟ الرسالة التي نقلها الإيرانيون للوسطاء

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نشر أول: نقل الإيرانيون رسالة إلى القطريين، الذين يسعون للتوسط مع عُمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار، مفادها استعدادهم للتفاوض والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، حسبما نشر المراسل الديبلوماسي لقناتنا العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الأربعاء). وإلى جانب استعدادهم للتفاوض مع الأمريكيين، أشاروا إلى أن إسرائيل يجب أن "تهدئ الوضع".

للتذكير، كشفت قناة i24NEWS في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إيران تواصلت مع عُمان وقطر للتفاوض مع الولايات المتحدة في محاولة لوقف الهجوم الإسرائيلي واستئناف المفاوضات، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لـ i24NEWS. ويعمل الطرفان حاليًا على وقف إطلاق النار. وأشار المصدر المطلع في حديث مع i24NEWS إلى "وجود العديد من المحادثات والمحاولات". في الوقت نفسه، تسعى السعودية أيضًا وراء الكواليس للتوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار في محاولة لاستئناف المحادثات.

تأتي هذه المحاولات الإيرانية في الوقت الذي تُوضح فيه واشنطن أن قبول إيران للمقترح الأمريكي، الذي يتضمن وقفًا كاملاً لتخصيب اليورانيوم، هو وحده الكفيل بإنهاء الهجمات الإسرائيلية. إضافةً إلى ذلك، صرّح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لقناة i24NEWS يوم السبت: "لا نزال ملتزمين بالمحادثات، ونأمل أن يجلس الإيرانيون على طاولة المفاوضات قريبًا".

في الوقت نفسه، أفادت قناة i24NEWS الليلة الماضية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي أبلغ الدول العربية مؤخراً بأنه لا ينوي مهاجمة إيران "طالما أنها لا تُلحق الضرر بالمواطنين الأمريكيين". وأضاف المصدر نفسه أن التأكيد في كلماته كان على "ليس في الوقت الراهن". وتنتظر الإدارة الأمريكية لترى ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على الاتفاق. وإذا رفضوا، فستدرس خطواتها التالية.

وأفادت التقارير أن "إيران أشارت مراراً في الأيام الأخيرة إلى رغبتها في إنهاء المواجهة مع إسرائيل والعودة إلى المفاوضات". كما أفادت التقارير أن إيران "نقلت هذه الرسائل إلى إسرائيل عبر وسطاء عرب". وفي وقت لاحق، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً إلى المسألة قائلاً: "إيران مهتمة بالحوار، ولن تفوز في هذه الحرب". وأضاف الرئيس الأمريكي: "لطالما دعمنا إسرائيل، ولطالما فعلنا ذلك بقوة، وإسرائيل في موقف جيد الآن".