دراما استخباراتية في تركيا: السلطات تعتقل ’مدير الشبكة المالية للموساد’

اعتقلت السلطات التركية، المواطن التركي لريدين ركسبي ، وتمت محاكمته بعد الاشتباه في "إدارته الشبكة المالية" لجهاز الموساد الإسرائيلي - حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم (الثلاثاء).

وكما أفيد فإن السلطات التركية حددت هوية ريكسبي باعتباره مدير الشبكة المالية لمنظمة الموساد في تركيا. ووفقا للتقرير، قام ريكسبي بتحويل الأموال إلى مخبرين في الموساد - الذين قاموا بتصوير الأهداف باستخدام طائرات بدون طيار، وأداروا حرب نفسية ضد السياسيين الفلسطينيين وجمعوا معلومات حول الوضع في سوريا.

كما أفادت وكالة الأنباء أن ريكسبي أجرى عددًا كبيرًا من التحويلات النقدية إلى وكلاء في تركيا من خلال بنك "Western Union".

Ozan KOSE / AFP

وأيضًا، عند دخول ريكسبي إلى تركيا في 25 أغسطس/آب، بدأت سلطات البلاد في تعقبه والاستماع إليه واقتباس تصريحاته. وفي 30 أغسطس/آب، ألقي القبض عليه من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في إسطنبول. وقد حوكم أمام محكمة تركية، واعترف بأنه أجرى تحويلات نقدية للموساد عن طريق أوروبا الشرقية - من كوسوفو بشكل رئيسي - وتم إرساله إلى السجن.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت السلطات أنه بعد عملية مراقبة الأموال، أصبح من الواضح أن عملاء الموساد في تركيا كانوا يقومون بتحويل الأموال إلى مخبرين فرعيين لهم في سوريا. وتمت عملية التحويل باستخدام العملات المشفرة.