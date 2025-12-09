مصدر أمني إسرائيلي لـ i24NEWS: إسرائيل تحتفظ بحرية العمل داخل لبنان وسوريا

تعاون لبناني محدود وتمويل إيراني متصاعد… وإسرائيل تهدد بضرب أي محاولة لإعادة بناء قدرات الحزب.. إسرائيل تخطط لمنع عائق لمنع التسلل من سوريا

أرئيل اوسران
أرئيل اوسران  ■ مراسل شؤون الشرق الأوسط لقناة i24NEWS الانجليزية
قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، مارس 2025
قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، مارس 2025

قال مصدر أمني إسرائيلي لـ i24news ان الجيش الإسرائيلي لا يتوقع ان يقوم جيش لبنان بتفكيك حزب الله من سلاحه حتى نهاية العام كما تعهد.

وقال المصدر انه بعد مرور عام على وقف اطلاق النار مع حزب الله فان قدرات الحزب تراجعت كثيرا على كل المجالات. وأشاد المصدر بعمل الية الرقابة الامريكية ورأى ان الجيش اللبناني يقوم بأعمال لم تكن ممكنة من قبل وهذا تطور جيد "الجيش اللبناني يدخل الى أماكن جديدة ويقوم بجمع السلاح ومنصات اطلاق صواريخ. هذا امر مهم جدا". لكن المصدر أضاف ان وضع الجيش اللبناني معقد بسبب تكوينة الجيش الطائفية ووجود عناصر شيعية فيه يتعامل بعضها مع حزب الله وهذا احد أسباب عدم منع الجيش اللبناني بشكل ناجع أنشطة حزب الله.

وقال المصدر انه منذ وقف اطلاق النار قتل الجيش اكثر من 370 عنصر من حزب الله ودمر الكثير من البنى التحتية. "في كل مرة سنلمس محاولة من الحزب لاعادة بناء قدراته سنضرب" وأشار المصدر ان إسرائيل ترى محاولات مكثفة للحزب لاعادة بناء قدراته بتمويل إيراني".

ورفض المصدر الرد بشأن ما اذا كانت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله وشيكة.

وأشاد المصدر انه على عكس القرار الاممي 1701، إسرائيل تحتفظ لنفسها هذه المرة بحرية الحركة "ونحمي التجمعات الإسرائيلية من 5 مواقع في العمق اللبناني"

بشأن سوريا أفاد المصدر ان إسرائيل تعمل على انشاء عائق يهدف لمنع التسلل الى إسرائيل وان حماية التجمعات الإسرائيلية ستتم "من الخطوط الأمامية في العمق السوري تماما كما هو الوضع في جنوب لبنان". وأفاد المصدر ان الوضع في سوريا يختلف عن الوضع في لبنان ففي سوريا يوجد عدد كبير من المجموعات التي تنشط ما يزيد من حالة عدم الاستقرار.

