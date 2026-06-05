وسط شكوك في إبرام اتفاق أوسع: إيران تؤكد دعمها لحزب الله

في خطوة تسلط الضوء على التعقيدات التي تواجه التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الصراع الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت إيران دعمها لحزب الله، وطالبت إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، ورهنت التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله شرطاً لأي اتفاق سلام مع واشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة، التي دخلت شهرها الرابع، واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ومن جهته قال الرئيس اللبناني جوزف، اليوم الجمعة ، إن "أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وإن اللبنانيين لا يستحقون أن يروا منازلهم تُدمّر كل خمس إلى عشر سنوات" وتابع "اللبنانيين يضعون على عاتقه مهمة إنهاء الحرب"، ووجه جوزف عون، في تصريحاته لشبكة "سي إن إن"انتقاداً شديداً لإيران، متهماً إياها "باستغلال لبنان كورقة تفاوض، في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، وطالب طهران بـ"الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية".واضاف"اللبنانيين سئموا الحرب بين إسرائيل وحزب الله".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال لقناة "الميادين"، في وقت متأخر من، أمس الخميس"لن تنتهي هذه الحرب إلا عندما تنتهي في لبنان أيضاً"، وأضاف"يجب أن يترافق انتهاء الحرب على لبنان مع انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها"، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ومن جهته

وجاءت هذه التصريحات بعدما رفض الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم اتفاقاً توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لوقف القتال في لبنان. ولم يتضمن الاتفاق انسحاباً إسرائيلياً، ولم يكن «حزب الله» طرفاً في المفاوضات.

وتواصل إسرائيل شن ضربات في جنوب لبنان، وتقول إن قواتها لن تنسحب أو توقف عملياتها في البلاد، وسط تزايد للخلاف مع واشنطن في هذا الصدد.

وقال «حزب الله»، الجمعة، إنه نفذ هجومين على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، أحدهما قرب قلعة الشقيف التي سيطرت إسرائيل عليها في الآونة الأخيرة. وأفادت أجهزة أمن لبنانية بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات في أنحاء جنوب لبنان.

قتال في أنحاء المنطقة

قال محسن رضائي، وهو مستشار للمرشد الإيراني، إن «حزب الله قدم تضحيات كبيرة خلال الحرب الأحدث وهو حليفنا؛ ولذلك، فإننا ندعم (حزب الله)، ونبقى ملتزمين التزاماً راسخاً بواجباتنا تجاهه».

وفي تصريحات نقلتها وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء، حذر رضائي إسرائيل من تنفيذ تهديداتها باستئناف الضربات على العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف: «اليوم نحذر مجدداً هذا النظام الشرير بأن عليه مغادرة لبنان. يجب أن يدركوا أن لبنان سيكون جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق أو وقف لإطلاق النار».