وزير الخارجية الإيراني: "العقوبات الجديدة ابتزاز من إسرائيل"

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، اليوم (الأحد)، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران بالمجال النووي، وذلك خلال زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد.

وفرضت العقوبات بحجة "العمل الدفاعي الذي تقوم به القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية" ضد أهداف إسرائيلية. واعتبر المتحدث باسم الوزارة هذا الرد غير قانوني وغير مبرر.

ووصفت الوزارة الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بأنه إجراء قانوني يتوافق مع القانون الدولي ويتوافق مع ممارسة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس. ورأى أن فرض العقوبات الأميركية على عدد من الشركات والسفن التي يفترض أنها متورطة في نقل المنتجات النفطية الإيرانية، "يفتقر إلى النزاهة القانونية أو النزاهة المنطقية، وهذا شكل من أشكال "الابتزاز" من قبل إسرائيل".

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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حق بلاده في الرد المناسب على العقوبات الأميركية، وقال إن “إدمان النظام الأميركي على سياسة التهديد والضغط الأقصى على الشعب الإيراني ليس له أي تأثير على رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحماية سيادتها، المصالح الإقليمية ومصالح مواطنيها ضد أي عمل عدائي وضد الهجمات الخارجية".

وقال وزير الخارجية أيضاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى التصعيد والحرب، ورغم أن إيران مستعدة لأي موقف، إلا أننا مستعدون لهذه الحرب، تماماً كما نحن مستعدون للسلام. وهذا هو الموقف الحاسم للجمهورية الإسلامية الإيرانية نحن بالتأكيد مستعدون لحالة حرب ولسنا خائفين من الحرب، لكننا في ذلك الوقت لا نريد الحرب بل السلام، ونتطلع الى سلام عادل في غزة ولبنان".

وأضاف عراقجي: "في سياق هذا الموقف، فإننا نتحدث ونتشاور مع أصدقائنا في المنطقة، وخاصة العراق، ونتفق في وجهات نظرنا ونعتقد أنه يجب وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. لقد قررنا التعاون في هذا المجال ومواصلة التشاور والتنسيق لمنع التصعيد في المنطقة، وأنا سعيد بالموقف الثابت لوزير الخارجية العراقي والحكومة العراقية بأن العراق لن يسمح باستخدام مجاله الجوي ضد إيران. أو أي دولة أخرى."