سوريا تفرج عن “أبو دجانة” وتركستانيين آخرين… تفاصيل وخلفيات الاعتقال الغامض

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن السلطات السورية أفرجت عن القيادي الإيغوري أيوب التركستاني، المعروف بلقب “أبو دجانة”، بعد أشهر من اعتقاله، وسط استمرار الغموض حول أسباب توقيفه وظروف احتجازه ومكان تواجده خلال الفترة الماضية.

ويعتبر “أبو دجانة” من الشخصيات العسكرية البارزة في سوريا، حيث عمل مدرباً لسنوات وشارك في تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي،، بعض منها استُخدم لأغراض تدريبية وأخرى لأغراض دعائية واستفزازية. كما وُجهت له اتهامات بالتورط في انتهاكات وجرائم خلال أحداث الساحل السوري، خصوصاً في آذار الماضي،والتي أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين.

وحسب المرصد، فقد بدأت رحلة اعتقاله في تشرين الأول من العام الماضي، بعد فترة من اختفائه عن الأنظار، إذ تم استدعاؤه إلى أحد مراكز الأمن الداخلي، قبل أن يتم توقيفه لاحقاً أمام منزله، دون صدور أي إعلان رسمي يوضح أسباب الاعتقال أو خلفياته. كما أشار المرصد إلى أن السلطات السورية أفرجت خلال الفترة نفسها عن عدة شخصيات تركستانية أخرى، بعضهم متورط في أحداث مشابهة في الساحل والسويداء، في خطوة لم توضح دوافعها رسمياً.

ويُذكر أن اعتقال “أبو دجانة” أثار ردود فعل محلية ودولية، حيث طالب مقاتلون من التركستانيين ومن جنسيات أجنبية بالإفراج عنه وتوكيل محامٍ لمتابعة قضيته، إلا أن السلطات السورية لم تستجب لتلك المطالب في حينه. ويستمر الغموض حول مكان تواجده أثناء فترة الاحتجاز وطبيعة التعامل معه.