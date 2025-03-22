لليوم الثامن على التوالي: ضربات أميركية تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية في منطقة الفازة بالحديدة ومأرب والجوف

لليوم الثامن على التوالي، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها التي تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية ومواقع وثكنات الحوثيين في منطقة الفازة بالحديدة، فيما أفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين في اليمن، ليل اليوم السبت، بوقوع عدوان أمريكي على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد"، مشيرة إلى أن “عدوانا أمريكيا استهدف بـ 3 غارات مطار الحديدة الدولي”.

ومنذ نهاية الأسبوع الفائت، تشنّ واشنطن حملة جوية ضدّ الحوثيين أسفرت السبت الماضي عن استشهاد 53 شخصا وإصابة 98 آخرين، وفق الحوثيين، الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

كما تبنى الحوثيون أربع مرات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية منذ خرق تل أبيب وقف إطلاق النار مع حركة حماس الثلاثاء باستئناف قصفها لقطاع غزة.

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