مقتل قيادي في الجهاد الإسلامي بغارة جوية استهدفت مبنى في مخيم جنين

هاجمت مروحية وطائرة حربية لسلاح الجو الإسرائيلي الليلة (الجمة حتى السبت) مبنى استخدم لغرفة عمليات للجهاد الإسلامي في مدينة جنين، وبحسب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي نفذت هذه العملية بتوجيهات استخباراتية من جانب الشاباك. وذكر البيان انه تواجد في المبنى عدد من المسلحين المطلوبين والمركزيين، حيث أن قسما منهم كان متورطا بتنفيذ عمليات إطلاق نار في منطقة جنين وحتى أن قسما منهم خطط لتنفيذ عمليات خلال الفترة القريبة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم أسفر عن مقتل إسلام خمايسة، وهو مطلوب رئيسي في مخيم جنين، وأكد أنه كان مسؤولا عن سلسلة من الهجمات في المنطقة – بما في ذلك هجوم إطلاق النار الذي تم تنفيذه في حرميش في أيار/مايو 2023 والذي قُتل فيه الإسرائيلي مئير تماري. ووقع هجوم آخر في مفرق ايفس في جزيران/يونيو 2023، أصيب خلاله إسرائيليون

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي إن الحديث يدور عن "بنية مسلحة خطيرة ويهدف القضاء عليها لإزالة تهديد فوري ظهر من قبل النشطاء الذين كانوا منشغلين لدفع عمليات في المنطقة وفي داخل إسرائيل".

وفي غضون ذلك ووفقا لمصدر أمني مطلع تحدث الى i24NEWS، فإنه وبصورة غير عادية أديرت الغارة الجوية ووجهت من قبل الشاباك وليس لواء مناشيه.

وذكرت تقارير فلسطينية أن إسلام خمايسة هو أحد قادة كتيبة جنين، كما أصبب في الغارة أربعة آخرين نقلوا الى مستشفى ابن سينا. في حين أكدت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي مقتل قيادي في كتيبة جنين خلال عارة إسرائيلية.