أمني إسرائيلي :"قلنا للعراق ، الأردن خط أحمر"

جاء التصريح على خلفية التقارير بأن "ايران تستعد لمهاجمة إسرائيل عن طريق الفصائل العراقية"

i24NEWS
دقيقة 1
الحدود الإسرائيلية الاردنية
الحدود الإسرائيلية الاردنيةHadas Parush/ Flash90/ File

على خلفية التقارير عن محاولة إيران استغلال المليشيات العراقية لشن هجمات ضد إسرائيل، أشار الكولونيل احتياط موشيه العاد الى أن إسرائيل كانت حذرت العراق "من المساس بالأردن وأنها خطأ أحمر". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات العاد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه ادهم حبيب الله وقال :"بعد التقارير عن نية حشود من المليشيات العراقية الوصول الى إسرائيل عن طريق الأردن والضفة الغربية ومن ثم إلى إسرائيل، هذا الأمر لم يحدث بعد أن هددت إسرائيل العراق عدة مرات، أيضا إسرائيل أبلغت العراقيين عن طريق طرف ثالث بأن إسرائيل لن تسمح المساس بالحدود الاردنية، لأن هذا يشكل خطرا ويهدد إسرائيل".

