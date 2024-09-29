بن سلمان لبلينكن: "لا أهتم شخصيا بالقضية الفلسطينية"

أخبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بايدن تمثل أفضل فرصة له لتحقيق خططه. ووفقا لتقارير الوكالات، سيحتاج ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ إلى إقرار أي تحالف دفاعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ويعتقد بن سلمان أن هذا ممكن ولا يمكن أن يحدث إلا في ظل إدارة ديمقراطية - الأمر الذي يمكن أن يساعد في جلب الأصوات التقدمية من خلال تضمين بند إنشاء دولة فلسطينية في الصفقة.

وأشار بن سلمان إلى أن الأمور تحتاج إلى التحرك بسرعة، حتى قبل إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وفي المحادثة، سأل بلينكن ولي العهد السعودي: "ماذا تريد من إسرائيل؟". وقال بن سلمان، قبل كل شيء، إنه يحتاج إلى الهدوء في غزة. وسأل بلينكن عما إذا كان السعوديون يستطيعون السماح بدخول إسرائيل بشكل دوري إلى المنطقة لتنفيذ مداهمات ضد الجماعات المسلحة. ورد بن سلمان: "يمكنهم العودة خلال ستة أشهر، أو سنة، ولكن ليس نتيجة لتوقيعي على شيء من هذا القبيل".

وأضاف الحاكم البالغ من العمر 38 عاما في نفس الحوار: "هل أنا شخصيا أهتم بالقضية الفلسطينية؟ لا، لكن شعبي يهتم بها، لذا يجب أن أتأكد من أن هذا أمر هام". وأضاف سلمان أنه يريد أن يعرف بلينكن أنه يسعى بالفعل إلى الصفقة بمخاطرة شخصية كبيرة. وقال: "يقول نصف مستشاري إن الصفقة لا تستحق المخاطرة". وخلص إلى القول: "قد أقتل بسبب هذه الصفقة".