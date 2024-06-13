قادة مجموعة السبع يؤيدون مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن

أكد قادة مجموعة السبع في مسودة البيان الختامي للقمة المنعقدة في مدينة "بوليا"، على تأييدهم الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، والتزامهم الراسخ بحل الدولتين، وفقاً للمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية"

وأضافت مجموعة السبع، أنه سيتم الانتهاء من التفاصيل الفنية لقرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، خلال الأسابيع المقبلة.

وتستضيف إيطاليا، اليوم الخميس، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي شهدت زيادة في دعم اليمين المتطرف بدول مثل فرنسا وألمانيا، أعضاء المجموعة.وتركز قمة مجموعة السبع حتى السبت المقبل على الصراعات العالمية، لا سيما الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية، وانتشار الذكاء الاصطناعي وقضايا إفريقيا، مع التركيز على قلق إيطاليا الطويل الأمد بشأن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كذلك سيتم مناقشة القضايا الدائمة مثل تغير المناخ.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الخميس، أن"إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة، وأن الهدف هو جسر الفجوة مع حركة حماس والتوصل إلى اتفاق قريبا"

وقال سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع في جنوب إيطاليا، إنه يتعين على العالم تشجيع حماس على قبول الاقتراح وتجنب الجمود.

وفي وقت سابق من، اليوم الخميس، أكد قيادي كبير من حماس لوكالة رويترز أن "التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة ليست كبيرة وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".وتابع إن"مطالب الحركة تتضمن المطالبة بثلاث مراحل متصلة ومترابطة من وقف إطلاق النار. وأضاف أن المطالب تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، مؤكدا على أن"الحركة تحفظت على استثناء الورقة الإسرائيلية 100 محتجز فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم"وأشار إلى أن التعديلات شملت المطالبة بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود.