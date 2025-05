الجيش الإسرائيلي:"نفذنا غارات أدت إلى تدمير بنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناءي الحديدة والصليف في اليمن"

قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره المتحخدث باسمه على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، "نفذنا غارات أدت إلى تدمير بنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناءي الحديدة والصليف في اليمن"، وتابع" جماعة الحوثي تستغل الموانئ لنقل وسائل قتالية"،واضاف"نجدد تحذيرنا للموجودين في محيط الموانئ ونطالبهم بالابتعاد عنها وإخلاء المنطقة".

