الجيش الإسرائيلي:"نفذنا غارات أدت إلى تدمير بنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناءي الحديدة والصليف في اليمن"

قالوزير الأمن الإسرائيلي "سنلاحق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونقضي عليه كما فعلنا مع السنوار في غزة ونصر الله في بيروت وهنية في طهران"

i24NEWS
i24NEWS
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تقارير عن هجوم إسرائيلي في ميناء الحديدة 29.9.2024
تقارير عن هجوم إسرائيلي في ميناء الحديدة 29.9.2024Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law

قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره المتحخدث باسمه على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، "نفذنا غارات أدت إلى تدمير بنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناءي الحديدة والصليف في اليمن"، وتابع" جماعة الحوثي تستغل الموانئ لنقل وسائل قتالية"،واضاف"نجدد تحذيرنا للموجودين في محيط الموانئ ونطالبهم بالابتعاد عنها وإخلاء المنطقة".

https://x.com/i/web/status/1923401251300970985

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 فيما أكد وزير الأمن الإسرائيلي، على أن "سلاح الجو الإسرائيلي ألحق أضرارا بالغة بالموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون"وتابع"سنلاحق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونقضي عليه كما فعلنا مع السنوار في غزة ونصر الله في بيروت وهنية في طهران"

ومن جهته قال مصدر أمني إسرائيلي لـ i24NEWS، مساء اليوم الجمعة، "هاجمنا حتى الآن ميناءين: الحديدة والصليف. إذا استمروا في الهجوم، فسندمر موانئهم"، 

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وكانت تقارير إعلام  محلية وحوثية قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الإسرائيلي وجه، مساء اليوم الجمعة، "سلسلة غارات استهدفت ميناءي الصليف والحديدة في اليمن"، فيما ذكرت مصادر أخرى أن"أكثر من 10 غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف"

ومن جهتها ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن "أكثر من 10 هجمات إسرائيلية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى غربي اليمن"

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