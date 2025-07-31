مسلسل الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل: ارتفاع حاد بنسبة جرائم القتل

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نشرت جمعية مبادرات إبراهيم اليوم (الخميس) معطيات تفيد بمقتل 150 شخصا في المجتمع العربي منذ بداية العام، أي بزيادة 13% عن نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة بنسبة 127% عن عام 2022.

أفادت منظمة مبادرات إبراهيم أن محمد الشمالي، الذي قُتل بالرصاص الليلة الماضية في الرملة، هو الشخص رقم 150 الذي يُقتل منذ بداية العام. وبالمثل، فإن شيريهان مشلب، التي قُتلت هذا الأسبوع على يد عائلتها، هي المرأة الرابعة عشرة التي تُقتل منذ بداية العام. وهذا يمثل زيادة بنسبة تقارب 300% عن العام الماضي. قُتلت مشلب، البالغة من العمر 35 عامًا، بالرصاص يوم الاثنين في أبو سنان. ألقت الشرطة القبض على ثمانية مشتبه بهم في إطار التحقيق، بعضهم من أفراد عائلة الضحية. اضطرت فرق نجمة داوود الحمراء التي وصلت إلى مكان الحادث إلى إعلان وفاتها في مكان الحادث.

وقال مركز مبادرات إبراهيم: "على الحكومة أن تستيقظ، حياة العرب ليست مباحة، والارتفاع الحاد يثبت أن هذه ليست غلطة بل سياسة فاشلة".