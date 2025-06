مصر ترحل ناشطين جزائريين من المطار ، ووقفة احتجاج مصرية تطالب بادخال "قافلة الصمود المغاربية"

يخطط عدد من الصحافيين والنشطاء المصريين اليوم الخميس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافييين في القاهرة من الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً، للمطالبة بفتح الطريق أمام قوافل التضامن مع غزة، و"التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". كما قامت السلطات في مطار القاهرة بترحيل مجموعة من الناشطين الجزائرييين وتوقيف مجموعة أخرى حضروا للمشاركة بالقافلة.

https://x.com/i/web/status/1932870697690239216