مصر والأردن والعراق: "إسرائيل تدفع نحو حرب شاملة في المنطقة"

ذكرت صحيفة بوليتيكو اليوم (الأربعاء) أنه في الأيام التي سبقت الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله، حذر المسؤولون الأمريكيون الحكومة الإسرائيلية من أن مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن تجعل المنطقة أقرب إلى حرب شاملة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين كبيرين ومسؤول إسرائيلي. .

وبحسب التقرير، قالت المصادر إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن التسوية الدبلوماسية مع حزب الله لا تزال ممكنة، وأن الحملة العسكرية يمكن أن تدمر هذه الجهود.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت مصر والأردن والعراق من أن إسرائيل "تدفع المنطقة إلى حرب شاملة". بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها، وأنه يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يتحملوا مسؤوليتهم لوقف الحرب".

في غضون ذلك، أفادت تقارير أن مسؤولين كبارا في إسرائيل لم يرفضوا جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع حزب الله، لكنهم لم يتفقوا على الخطوات في الطريق إلى الاتفاق. وأخبروا الولايات المتحدة أن الوقت قد حان "للتصعيد من أجل التهدئة". ونقلت واشنطن إلى إسرائيل مخاوفها من تصعيد الحرب في لبنان عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة في الآونة الأخيرة، في مكالمات هاتفية وفي اجتماعات في واشنطن وإسرائيل.

وفي اجتماعات الأسبوع الماضي، أوضحت إسرائيل لعاموس هوشختين، المبعوث الخاص لإدارة بايدن للشرق الأوسط، أن حزب الله لم يُظهر أي علامات على رغبته في المشاركة في محادثات دبلوماسية جادة، وأن إسرائيل ستزيد الضغط.