خطط لتنفيذ هجوم بمظاهرات عائلات المختطفين: اعتقال مقدسي خطط لتنفيذ هجمات في إسرائيل

أعلن كل من الشرطة والشاباك صباح اليوم (الجمعة) عن اعتقال أحد سكان القدس الشرقية بعد اتهامة في التخطيط لتنفيذ هجمات ، وبحسب البيان، كان ينوي شراء عبوات ناسفة وأسلحة وكان يخطط لتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، بما في ذلك هجوم في تل أبيب "أثناء احتجاج عائلات المختطفين انتقاما لسكان غزة وحماس".

وفتح الشاباك والشرطة التحقيق ضد المتهم الشهر الماضي، بشبهة التآمر لارتكاب أعمال عدائية ، والانتماء إلى منظمات مسلحة والقيام بأنشطة في إطار ذلك، واعتقلته قوات الأمن في منزله في القدس الشرقية للتحقيق معه، تبين خلال التحقيق معه، الذي تم تعريفه باعتباره من أنصار حماس، أنه خطط لإقامة اتصالات مع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية لمساعدتهم في تحقيق نواياه.

وتبين في التحقيق معه أنه خطط لتنفيذ عدة هجمات في إسرائيل، من بينها: إطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي، هجمات باستخدام عبوات ناسفة في محطة قطار في تل أبيب، وهجوم خلال احتجاج عائلات المختطفين في المدينة. وجاء في البيان أنه عندما سئل عن هدفه قال: "قتل أكبر عدد ممكن من الناس انتقاما لسكان غزة وحماس".

كما تم الكشف عن أن المتهم قد كتب بالفعل وصية، وفتح مجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي تسمى "جنود الله"، وكان يستعد لتنفيذ نيته بإيذاء المشاركين في الاحتجاج. إلا أنه تم اعتقاله قبل أن ينجح بالحصول على الأسلحة اللازمة لتنفيذ الهجوم. ومع انتهاء التحقيق معه في الأيام القليلة الماضية، والذي تم خلاله تشكيل بنية وأساس الأدلة، تم تمديد اعتقاله ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضده.