منها مركبات فارهة .. ضبط متسول فلسطيني ثري يملك 5 سيارات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما عثرت عليه الشرطة الفلسطينية بمنزل متسول ثري يملك مع أخيه 5 سيارات منها مركبات فارهة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقامت الشرطة الفلسطينية بنسر صورا لما عثرت عليه في منزل المتسول قائلة : "قبضت الشرطة اليوم على متسول بداخل مركبة موديل 2020 وضبطت بداخلها مبلغا ماليا (15 ألف شاقل) في بلدة بير زيت شمال رام الله..

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال عمل دوريات مركز شرطة بيرزيت في شوارع المدينة تم الاشتباه بأحد الأشخاص من خارج المحافظة والذي كان يجلس في مركبة بوضع يوجب الشبهة، وخلال التحقق من هويته لاحظ ضابط الدورية وجود مبالغ مالية معدنية بأكياس بلاستيكية بجانب السائق".

https://twitter.com/i/web/status/1781629069412512083