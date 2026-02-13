ترامب: "يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحصل على العفو"

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الجمعة إلى طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء الاسرائلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "يعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو سيحصل على العفو"، وقال خلال فعالية في وكالة حماية البيئة، إنه "يجب أن يخجل الرئيس الإسرائيلي سسحاق هرتسوغ من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو".

ورد مكتب الرئيس على الهجوم الأمريكي قائلاً: "رئيس الدولة في طريقه حاليًا إلى إسرائيل من رحلته إلى أستراليا. حرصًا على النظام، وكما تم توضيحه مرارًا، فإن طلب رئيس الوزراء يأتي وفقًا لقواعد وزارة العدل، وهو طلب رأي، ولن ينظر فيه رئيس الدولة إلا بعد استكمال الإجراءات، وفقًا للقانون، ومصالح الدولة، وضميره، ودون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع".

كا أعرب الرئيس الاسرائلي يتسحاق هرتسوغ عن تقديره للرئيس ترامب لمساهمته الكبيرة في دولة إسرائيل وأمنها. وأكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة تحكمها سيادة القانون. وخلافًا لما قد توحي به تصريحات الرئيس ترامب، لم يتخذ الرئيس هرتسوغ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

للتذكير، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أرسل ترامب رسالة موقعة إلى هرتسوغ، دعاه فيها إلى النظر في منح العفو لرئيس الوزراء. وكتب: "لقد دافع رئيس الوزراء نتنياهو بحزم عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء وظروف صعبة، ولا يمكن تشتيت انتباهه بلا داعٍ". وتابع"مع احترامي الكامل لاستقلال القضاء الإسرائيلي ومطالبه، أعتقد أن القضية المرفوعة ضد نتنياهو، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة - بما في ذلك ضد إيران، خصم إسرائيل اللدود - هي قضية سياسية لا أساس لها من الصحة. لقد بنينا، يا إسحاق، علاقة رائعة، وأنا ممتنٌّ لها ومُتشرفٌ بها للغاية. اتفقنا على أنه بمجرد تولي منصبي في يناير، سيكون التركيز منصبًّا على إعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى اتفاق سلام. والآن، وقد حققنا هذه الإنجازات غير المسبوقة، ونُحكم سيطرتنا على حماس، فقد حان الوقت لتوحيد إسرائيل حول نتنياهو بالعفو عنه، وإنهاء هذه الحرب القانونية نهائيًا"، هكذا اختتم ترامب حديثه. كما تحدث الرئيس الأمريكي عن إيران هذا المساء، مؤكدًا إرسال حاملة طائرات إلى المنطقة، "في حال فشلت المفاوضات".