"خطة ترامب لتهجير سكان غزة": أردوغان يدين "التهديد الكبير للسلام العالمي"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة. واصفا إياها بأنها "تهديد كبير للسلام العالمي" خلال مقابلة مع محطة التلفزيون الإندونيسية ناراسي

وعارض أردوغان بشكل خاص المشروع الأمريكي الذي يهدف إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة، وبسط السيطرة الأمريكية على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

واعتبر أن قرار ترامب عقد مثل هذه الصفقة مع قاتل مثل نتنياهو وتهديداته يشكل تهديدا كبيرا للسلام العالمي. وأعلن الرئيس التركي مؤكدا بحزم أنه "لا يمكن لأحد أن يأخذ غزة من الفلسطينيين، من سكان غزة اليوم. إن الجرأة على القيام بشيء كهذا تمثل، قبل كل شيء، تهديدًا مختلفًا تمامًا للسلام العالمي".

كما أعرب الرئيس التركي عن عدم موافقته على تصريحات ترامب التي يعتبرها "تحديات للعديد من دول العالم". واختتم كلامه قائلاً: "آمل أن يتم تصحيح هذه الأخطاء في أسرع وقت ممكن، وأن تقوم قوة عالمية مثل الولايات المتحدة بتصحيح هذه الأخطاء بسرعة حتى يتمكن السلام العالمي من إيجاد طريقه".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية التوترات الدبلوماسية المتزايدة المحيطة بالخطة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي يثير معارضة قوية في المنطقة وخارجها.