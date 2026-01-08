تقرير| أسماء المتورطين في اختطاف شكر: لبناني واثنان أجانب بتنفيذ دقيق للموساد

أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لصحيفة الشرق الأوسط أن التحقيقات المتعلقة باختفاء ضابط الأمن العام اللبناني المتقاعد أحمد شكر، بعد ثلاثة أسابيع من فقدانه، أظهرت أن العملية نفذت ضمن عملية استخباراتية دقيقة، يُشتبه في تورط جهاز الموساد الإسرائيلي فيها، بالتعاون مع عنصر لبناني جُنّد خصيصًا.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات ركزت على الموقوف اللبناني المقيم في أفريقيا، الذي اعترف لاحقًا بتنفيذ سلسلة مهام لصالح الموساد تضمنت استدراج شوكر، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار عن كل مهمة. وأكدت التحقيقات أن الموقوف عاد إلى لبنان قبل عشرة أيام من توقيفه واستأجر شقة تعود ملكيتها لشكر في منطقة الشويفات، ما ساعد على تنفيذ عملية الاختطاف.

وتدعم اعترافات الموقوف أدلة جنائية وتقنية، شملت سجلات اتصالات وتتبع تحركات شوكر وتوقيت اختفائه، وهو ما عزز القناعة بأن العملية تمت بدقة تحت إشراف جهة استخباراتية محترفة.

وحتى الآن، لا يزال مصير شكر مجهولًا، فيما من المقرر إحالة الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لتوجيه الاتهام الرسمي. كما أصدرت السلطات مذكرات بحث بحق شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما في العملية.

وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال مفتوحة لاحتمال تورط أطراف إضافية داخل لبنان، في وقت تستمر فيه السلطات اللبنانية في محاولة تحديد مكان وجود شوكر والكشف عن ملابسات اختطافه.