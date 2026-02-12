تحذير إسرائيلي غير معتاد للإيرانيين: تواصلوا معنا فقط عبر الحسابات الرسمية

أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية اليوم (الخميس) بياناً غير عادي لسكان إيران، جاء فيه: "نطلب من الإيرانيين الوطنيين الرجاء التواصل فقط من خلال وسائل الاتصال الرسمية الخاصة بنا والتواصل معنا لأي تعاون." وأضاف المتحدث روابط لـ "حسابات رسمية وموثوقة"، يمكن من خلالها للسكان التوجه إليه.

تم الإدلاء بهذه التصريحات في ظل احتجاجات واسعة النطاق في إيران ضد الوضع الاقتصادي السيئ، والتي اندلعت في نهاية ديسمبر. احتشدت الجماهير بشكل غير مسبوق في جميع أنحاء البلاد ضد النظام، على خلفية التضخم الحاد. ومع ذلك، بعد قمع عنيف من قبل قوات النظام ضد المتظاهرين، تلاشت الاحتجاجات بشكل كبير. في اليوم الثاني للاحتجاجات، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني استقالته بعد الانتقادات التي وجهت إليه، خاصة بسبب تدهور قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، عين نظام الملالي بديلاً – وهو وزير الاقتصاد السابق، عبدالناصر همتي.

كما هو معلوم، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على خلفية محادثات التفاوض مع إيران. ناقش الاثنان ما يجري في إيران، في قطاع غزة وفي المنطقة. قبل الاجتماع، التقى نتنياهو مع وزير الخارجية ماركو روبيو ووقع على الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أسسه ترامب.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الخميس) أن إدارة ترامب قامت بتهريب حوالي 6000 محطة ستارلينك سراً إلى إيران بعد أن قمع النظام الاحتجاجات في البلاد الشهر الماضي.

تم إرسال المحطات في محاولة للحفاظ على معارضي النظام في إيران متصلين بالإنترنت في أعقاب تقييد الوصول من قبل الجمهورية الإسلامية. هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر محطات ستارلينك إلى إيران.