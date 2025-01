رئيس الوزراء القطري:"السلام الدائم يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية"

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن"السلام الدائم يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية، نحن بحاجة إلى معالجة السبب الجذري للمشكلة، وليس فقط أعراضها"، ووصف اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بأنه "الفرصة الأخيرة لغزة"، وتابع "ما حققناه بهذا الاتفاق يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ غزة من هذه الحرب".

