رئيس الوزراء القطري:"السلام الدائم يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية"

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن"السلام الدائم يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية، نحن بحاجة إلى معالجة السبب الجذري للمشكلة، وليس فقط أعراضها"، ووصف اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بأنه "الفرصة الأخيرة لغزة"، وتابع "ما حققناه بهذا الاتفاق يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ غزة من هذه الحرب".

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وأشاد رئيس الوزراء القطري بشكل خاص بمشاركة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المفاوضات، قائلا "أعتقد أنه إذا استمر هذا الموقف وهذا النهج على مدى السنوات الأربع المقبلة، فإننا نستطيع أن نخلق الكثير من الأشياء الإيجابية للمنطقة، ترحيب صريح بمساعدة ترامب في تأمين الاتفاق"

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للمفاوضات، انتقد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بطء العملية، وكشف أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع كان بالفعل على الطاولة في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو ما تنكر له واشنطن التي تحدد موعد الاقتراح في مايو/أيار 2024"، وتابع "الفشل ليس خيارا، إذا فشل الاتفاق، فلن نستسلم وسنضمن احترام الأطراف لالتزاماتها".

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