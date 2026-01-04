نتنياهو لنائب المستشارة القضائية للحكومة: "لن أقيل بن غفير"

مواجهة حادة في جلسة الحكومة، على خلفية موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهارب-ميارا، الذي يفيد بأنه يجب على رئيس الحكومة إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. خلال النقاش صرخ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نائب المستشارة القانونية، غيل ليمون، عندما تحدث عن إقالة بن غفير قائلاً: "هذا لن يحدث".

خلال النقاش عبّر الوزراء أيضاً عن معارضتهم لموقف المستشارة القانونية للحكومة. وزير تطوير النقب والجليل، يتسحاك فاسرالاوف، قال: "في كل مرة نثير في النقاش أن المستشارة تعرقل والنيابة تمنع، والآن يريدون إقالة الوزير بن غفير. هذا ليس ضده فقط، بل ضدنا جميعاً".

سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، قال إن "لا يوجد سابقة لإقالة وزير بدون لائحة اتهام، هذا تكسير للأدوات، هذا نهاية الديمقراطية".

الوزير بن غفير، الذي كان في مركز النقاش، وجّه اتهامات لنائب المستشارة القانونية للحكومة: "حاولوا ابتزازي، شخص من محيط المستشارة القانونية، وقالوا إذا لم أعيّن رينات سبان سنقيلك، وأنت يا غيل ليمون تعرف هذا الشخص".

نائب المستشارة القانونية للحكومة، جيل ليمون، قال رداً على الوزير بن غفير: "هذا كذب ما يقوله بن غفير، نحن ادّعينا بشأن السياسة في الحرم القدسي، رئيس الحكومة قال إنه لا يغيرون الوضع القائم وبن غفير يقوم بتغييرات".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قلنا إنه لا يوجد تغيير في الوضع القائم، لكن التغييرات التي يقوم بها بن غفير لا تغيّر الوضع القائم، وهذا يتم بالتنسيق معي".

غيل ليمون فَسَّر موقف المستشارة القضائية للحكومة: "يجب أن تكون هنا شرطة مستقلة، وبن غفير يضر باستقلالية الشرطة. صحيح أنه لم يُقدَّم ضده لائحة اتهام، لكن هذا وضعٌ..."

الوزيرة جيلا غامليئيل قاطعت وقالت: "هذا وضع أنكم قد مللتم من بن غفير".

نائب المستشارة القانونية للحكومة، غيل ليمون، واصل اتهام الوزير بن غفير: "خذوا على سبيل المثال ما حدث الليلة حيث سارع بن غفير إلى دعم رجال الشرطة، فقد تم إطلاق النار على مواطن في ترابين، وبن غفير لم يتحقق بل دعم فورًا. هذا تدخل في التحقيق، وهو يتدخل في التحقيقات وليس للمرة الأولى".

رئيس الحكومة نادى باتجاه غيل ليمون: "هذا ببساطة محرج، إقالة الوزير بن غفير لن يحدث، انتبه لما تقوله هنا. ليس من النادر أن تجري تحقيقات في الجيش عن حادثة كهذه أو تلك لكن هذا لا يمنع وزير الأمن ورئيس الأركان، وأحياناً أنا أيضاً أساندهم. لا أحد يقتنع بهذا، أنتم تستخدمون حججاً غريبة."

الوزير بن غفير وجّه كلامه إلى غيل ليمون: "إذا كان هناك تدخّل في التحقيقات، فأنت (غيل ليمون) مجرم، أنت تدخلت في تحقيق لم يكن مسموحًا لك في قضية المدعية العسكرية. أرسلت رسالة تسأل متى ينتهي التحقيق عندما كنت في حالة تضارب مصالح، ولم يكن مسموحًا لك بذلك."

رئيس الحكومة لخّص: "أقترح أن تعيدوا النظر في موقفكم، إقالة بن غفير لن تحدث"