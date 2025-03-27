ما هي الملفات الرئيسية التي ستتناولها زيارة الشرع الى تركيا؟

على خلفية التقارير التركية عن زيارة غير معلنة للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع الى تركيا، تطرق المحلل التركي د. مهند حافظ أوغلو خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي الى الملفات التي من المتوقع ان تتناولها الزيارة، والتي من أبرزها "إقامة الحكومة المؤقتة" التي لم تبصر النور حتى الان. لمتابعة باقي تصريحاته في الفيديو

وصرح أوغلو :" أن ملف تشكيل الحكومة السورية التي لم تبصر النور حتى الآن ، وذلك بعد 28 يوما من إعلان حكومة دمشق أنها ستكون في 1 آذار، وهذا التأخير سببه أن الحكومة السورية عرضت الكثير من المناصب والحقائب الوزارية على الكثير من المكونات والأقليات بشكل أساسي لكنهم رفضوا المشاركة بالحكومة وذلك لإفشالها بطبيعة الحال، وهذا الوضع يحتاج الى دعم من تركيا".

وبخصوص ملف الاتفاق الدفاعي المشترك والقواعد العسكرية في تركيا قال اوغلو إن : "انقرة والجيش وقعتا بالفعل اتفاقا دفاعيا مشتركا وهناك ثلاثة قواعد عسكرية في سوريا، اثنان حدد مكانهما، وهي ليست مرتبطة بتقديم أي دعم مادي وهي من منطلق الاحتياجات الأمنية التي تحتاج لها سوريا".

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