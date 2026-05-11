الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي احتياط بهجوم لمسيّرة تابعة لحزب الله

قُتل جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي إثر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله على موقع عسكري قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن القتيل هو ألكسندر غلوبنيوب، البالغ من العمر 47 عاماً، وكان يعمل ضمن وحدة النقل واللوجستيات العسكرية، حيث أصيب أثناء نقله معدات ثقيلة إلى الموقع المستهدف.

وبحسب التقديرات العسكرية، أطلق حزب الله أربع طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه الموقع، سقطت إحداها داخله دون أن تنفجر، فيما سقطت طائرتان أخريان خارج الموقع من دون تسجيل إصابات.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة من جانب حزب الله ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة عدة هجمات مشابهة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي محاولة لمواجهة هذا التهديد، كشفت تقارير أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتزويد قواته في الجنوب بذخائر خاصة مضادة للمسيّرات جرى شراؤها من الولايات المتحدة، بعد أن أثبتت فعاليتها في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.