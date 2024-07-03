عملية الطعن في كرمئيل شمال إسرائيل: ثلاثة إصابات إثنين منهما حالتهم خطيرة والثالث حرجة

أعلنت نجمة داوود الحمراء عن إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية الطعن في المجمع التجاري بمدينة كرمئيل، إصابتين توصف بالخطيرة وإصابة ثالثة حرجة، ووفقا لنجمة داوود الحمراء المصابين بسنوات العشرين من عمرهم.

وقال قائد المنطقة الشمالية في الشرطة الإسرائيلية شعاع تحاوكة، بتصريح اعلامي من المجمع التجاري الذي وقعت به العملية "وقعت هنا عملية خطيرة، المخرب وصل سيرا على الأقدام، دخل الى المجمع التجاري وطعن مواطنين، أحدهما نجح بالنهوض وتحييد المنفذ فورا، ونقل المواطنين لتلقي العلاج في المستشفى".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية بوقت سابق عن إصابة إسرائيليين في عملية طعن في مجمع تجاري في مدينة كرمئيل شمال إسرائيل ،وذكر أنه تم تحييد منفذ العملية وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة في موقع العملية.وقال أحد المسعفين الذي تواجد بموقع العملية إن "الطواقع تقاتل لإنقاذ حياة أحد الجرحى".

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يتبع ...