غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية… تصعيد جديد يضع تركيا في دائرة الاتهام

حمص واللاذقيّة تحتَ القصفِ مجدّدًا… غاراتٌ إسرائيليّةٌ مكثّفةٌ استهدفتْ مواقعَ عسكريّةً، خلّفتْ انفجاراتٍ عنيفةً وسقوطَ ضحايا، في مشهدٍ يرفعُ منسوبَ التوترِ الإقليميِّ ويضعُ تركيا في دائرةِ الاتّهامِ.

في حمص، استهدفتِ المقاتلاتُ الإسرائيليّةُ كتيبةً تابعةً للقوّاتِ الجويّةِ جنوبَ شرقِ المدينةِ، وسطَ أنباءٍ أوليّةٍ عن خسائرَ بشريّةٍ. وفي اللاذقيّةِ، استهدفتْ غارتانِ جويتانِ ثكنةً عسكريّةً في منطقةِ سقوبين، حيثُ شوهدتْ سيّاراتُ الإسعافِ تتّجهُ إلى المكانِ دونَ تفاصيلَ مؤكّدةٍ عن حجمِ الخسائر.

مصادرُ متابعةٌ رجّحتْ أنَّ الضرباتِ استهدفتْ مستودعاتِ أسلحةٍ ومُعدّاتٍ تركيّةَ الصّنعِ، وصلتْ أخيرًا إلى الأراضي السوريّةِ، في رسالةٍ مباشرةٍ من تل أبيب إلى أنقرة

وبالتزامنِ، رُصِدَ دخولُ سربٍ من الطائراتِ الإسرائيليّةِ أجواءَ الجنوبِ السوريِّ، فيما تحدّثتْ معلوماتٌ غيرُ مؤكّدةٍ عن تحليقِ طائراتٍ حربيّةٍ تركيّةٍ قربَ الحدودِ الشماليّةِ الغربيّةِ مع سوريا.

وزارةُ الخارجيّةِ السوريّة دانتْ ما وصفتهُ بـ”العدوانِ الإسرائيليِّ الجديدِ”، مؤكّدةً أنَّ استهدافَ مواقعَ في حمص واللاذقيّة يُمثّلُ استمرارًا لسياسةِ تقويضِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقةِ.

تصعيدٌ يفتحُ البابَ أمامَ تساؤلاتٍ حولَ طبيعةِ العلاقاتِ القادمةِ بين سوريا وإسرائيل، ودورِ تركيا في معادلةِ الصّراعِ، في وقتٍ تتكاثرُ فيه الضرباتُ الإسرائيليّةُ على السّاحةِ السوريّةِ منذ مطلعِ العام